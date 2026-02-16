15 Monate Derby-Arbeit umsonst: Rapid verzichtet künftig auf Auswärtsfans

So einig waren die betroffenen Vereine und die Bundesliga in Derby-Angelegenheiten noch selten. Sowohl Vertreter der Austria, wie von Rapid und auch der Liga haben dem KURIER bestätigt, dass knapp eineinhalb Jahre lang mit viel Aufwand für neue Derby-Lösungen gearbeitet wurde und ernsthaftes Bemühen von allen Seiten in vielen Stunden mit Sitzungen und Konferenzen zu spüren war.

Einige der Neuerungen haben auch gefruchtet, wie die verstärkten Fangnetze und Zäune, die in beiden Stadien installiert wurden. Doch das Entscheidende bleibt übrig: Wieder wurde das Derby von einem Skandal überschattet, diesmal eindeutig von Rapid-"Fans" verursacht.

Erste Maßnahme Der Verein reagiert Montagvormittag mit einer ersten Maßnahme: Rapid wird künftig keine Auswärtsfans zum Derby lassen, keine Karten anfordern und den Auswärtssektor in Favoriten bewusst frei lassen. Dazu heißt es: "Der SK Rapid möchte nachdrücklich feststellen: Bei allem Verständnis für den Frust und die Enttäuschung über die sportliche Negativserie, deren rasche Beendigung das erste Ziel aller Grün-Weißen ist, ist es nicht akzeptabel, dass sich dies in gefährlichen Aktionen wie dem Abfeuern von Böllern oder Leuchtraketen entlädt." Die Hütteldorfer werden "eng mit den Behörden zusammenarbeiten und selbstverständlich jede Unterstützung leisten, um zur Identifizierung jener Personen, die Böller oder Leuchtraketen abgefeuert haben, beizutragen. Diese erwartet dann vom Verein jene Konsequenzen, die diesem möglich sind, sprich Hausverbote und gegebenenfalls der Entzug von Vereinsmitgliedschaften."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/TOBIAS STEINMAURER Rapid-Fans sorgten für Ausschreitungen