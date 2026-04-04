Tragödie in Peru: Ein Toter noch vor Beginn eines Fußball-Derbys
Bei einem Zwischenfall vor einem Fußball-Derby in der peruanischen Hauptstadt Lima ist nach offiziellen Angaben mindestens ein Mensch ums Leben gekommen.
Bei dem "bedauerlichen Vorfall" Freitagabend (Ortszeit) seien 47 weitere Menschen verletzt worden, drei davon lebensgefährlich, sagte Gesundheitsminister Juan Carlos Velasco am Freitag vor Journalisten.
39 Menschen seien in Krankenhäuser eingeliefert worden. Nähere Angaben zu den Ursachen machte Velasco zunächst nicht.
Tribüne eingestürzt?
Die Feuerwehr in Lima dementierte anfängliche Berichte, denen zufolge eine Tribünenmauer eingestürzt war. Die Struktur der Südtribüne im betroffenen Stadion erscheine intakt, erklärte Feuerwehrchef Marcos Pajuelo.
Der Vorfall ereignete sich am Vortag des Spiels zwischen den rivalisierenden Fußballklubs Alianza Lima und Club Universitario de Deportes. Nach Angaben des peruanischen Fußballverbands sollte die Partie Samstagabend wie geplant stattfinden.
Dieses Derby gilt als extrem emotional und konfliktgeladen. Große Menschenmengen schon vor dem Spiel sind üblich. Lokalen Medienberichten zufolge könnte es bei einer Menschenansammlung zu einer Massenpanik gekommen sein.
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