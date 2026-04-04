Tragödie in Peru: Ein Toter noch vor Beginn eines Fußball-Derbys

Bei einem Zwischenfall vor einem Fußball-Derby in der peruanischen Hauptstadt Lima ist nach offiziellen Angaben mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Bei dem "bedauerlichen Vorfall" Freitagabend (Ortszeit) seien 47 weitere Menschen verletzt worden, drei davon lebensgefährlich, sagte Gesundheitsminister Juan Carlos Velasco am Freitag vor Journalisten.

39 Menschen seien in Krankenhäuser eingeliefert worden. Nähere Angaben zu den Ursachen machte Velasco zunächst nicht. Tribüne eingestürzt? Die Feuerwehr in Lima dementierte anfängliche Berichte, denen zufolge eine Tribünenmauer eingestürzt war. Die Struktur der Südtribüne im betroffenen Stadion erscheine intakt, erklärte Feuerwehrchef Marcos Pajuelo.