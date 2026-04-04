Gezerre um die Meistertitel: Worum es in Europas Ligen noch geht

Mit der Länderspielpause ist die letzte Unterbrechung der nationalen Ligen vorbei. Die Meisterschaften und Cupbewerbe gehen in den kommenden Wochen in die entscheidende Phase. Wer wird Meister, wer sichert sich die begehrten internationalen Startplätze – und wer muss absteigen? Der KURIER macht einen Blick in Europas Ligen. England In der Premier League führt der FC Arsenal die Tabelle an. Die Nordlondoner liegen zwar neun Punkte voran, doch sieben Spiele vor Schluss ist der Titel noch längst nicht in trockenen Tüchern. Verfolger Manchester City hat ein Spiel weniger absolviert, zudem steht noch das direkte Duell an. Dahinter kämpfen Manchester United, Aston Villa, Liverpool und Chelsea um die Champions-League-Plätze.

Dort wollte eigentlich auch Tottenham mitmischen. Doch der Rivale von Arsenal steckt im Abstiegskampf. Aktuell beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsplätze nur einen Punkt. In der Länderspielpause trennten sich die Spurs nach nur sieben Spielen von Trainer Igor Tudor. Übernommen hat nun der Italiener Roberto De Zerbi. Sein Vertrag läuft bis 2031 und gilt auch für die zweithöchste Liga. Deutschland In der deutschen Bundesliga scheint die Entscheidung bereits gefallen zu sein. Der FC Bayern München liegt sieben Spieltage vor Schluss neun Punkte vor Verfolger Borussia Dortmund und hat zudem das leichtere Restprogramm. Dafür könnte ein Rekord fallen: Mit aktuell 97 Toren fehlen den Münchnern nur noch vier Treffer auf die Bestmarke aus der Saison 1971/72 (101 Tore) – ebenfalls gehalten von den Bayern.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/KARL-JOSEF HILDENBRAND Deutschland: Noch halten die Bayern die Meisterschale nicht in der Hand. Doch Harry Kane und Kollegen können bald feiern.

Am anderen Ende der Tabelle ist dagegen Hochspannung angesagt. Zehn Teams kämpfen gegen den Abstieg. Den neuntplatzierten Union Berlin trennen lediglich sieben Punkte vom Relegationsplatz. Auf einem Abstiegsplatz liegt der derzeit der VfL Wolfsburg, der seit 1997 durchgehend erstklassig ist. In der 2. Bundesliga steht Schalke 04 nach drei Jahren vor der Rückkehr in die Bundesliga. Die Mannschaft des Österreichers Miron Muslic muss in den verbleibenden sieben Runden einen Vorsprung von nur zwei Punkten auf den Viertplatzierten verteidigen. Spanien Spannender als in Deutschland geht es in Spanien zu. Der FC Barcelona führt die La Liga aktuell mit vier Punkten Vorsprung auf Real Madrid an, bei noch neun ausstehenden Spielen. Anfang Mai wartet im „Clásico“ dann noch das direkte Duell. Villarreal und Atletico Madrid haben mit elf bzw. zwölf Punkten schon einen Respektabstand auf den zweitplatzierten Real. Heute ist Real Madrid in Mallorca im Einsatz, und es kommt zum Liga-Schlager zwischen Atletico und Barcelona. Das nächste Duell der beiden Teams findet schon am Mittwoch statt – im Viertelfinale der Champions League.

Nicht nur deshalb ist für Zündstoff gesorgt. Erst vor wenigen Wochen gab es zwischen Barça und Atletico zwei hitzige Cup-Duelle. In allen drei Partien gegen Atletico müssen die Katalanen auf ihren Kapitän verzichten. Raphinha zog sich im Länderspiel mit Brasilien gegen Frankreich eine Oberschenkelverletzung zu und fällt wochenlang aus, was Vereinsboss Joan Laporta verärgerte. Italien Seit dem Ausscheiden in der Champions League gegen Bodö/Glimt läuft es für Inter Mailand nicht mehr rund. In den letzten drei Ligaspielen blieb man sieglos, der Vorsprung auf Verfolger AC Milan ist auf sechs Punkte geschrumpft. Auch der SSC Neapel will noch ein Wörtchen im Kampf um den Titel mitreden. Die Neapolitaner liegen nur einen Punkt hinter Milan. Acht Spiele stehen noch aus.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Albert Gea Spanien: Lamine Yamal und der FC Barcelona liegen vorne. Am Samstag kommt es wieder zum Duell mit Atletico Madrid.