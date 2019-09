Derby der Prügelknaben: „Dürfen unseren Namen nicht zerstören“

0:5 und 0:6. Die Vorboten auf das NÖ-Derby klingen katastrophal. Die Admira steckt seit Saisonbeginn im Tabellenkeller fest, der SKN St. Pölten hat sich zuletzt in Altach wie ein Absteiger präsentiert. In Summe haben die beiden Prügelknaben der Liga in sieben Runden erst acht Treffer erzielt und 43 Gegentore erhalten.

Der große Unterschied: In der Südstadt versprüht der neue Trainer Klaus Schmidt vor seinem ersten Heimspiel Optimismus, in St. Pölten schaltete sein Namenskollege mit dem Vornamen Alexander in den Krisenmodus. „Die Spieler haben diese Woche viele Stunden auf dem Gelände verbracht, damit sie sehen: Es geht auch anders“, erklärt der SKN-Coach die zusätzlichen Trainings- und Analyseeinheiten. „Gegen Hartberg und Altach hat der letzte Wille gefehlt. Da will ich auch keine Wohlfühloase.“

Schmidt war bereits zu Saisonbeginn ein Mann der klaren Worte, jetzt kommt neue Schärfe in seine Sätze: „Ein 0:6 lassen wir uns als Verein nicht gefallen. Wir dürfen unseren Namen nicht zerstören.“