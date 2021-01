Austrias Teamgeist: Der lange Weg von der Glut zum Feuer

Dabei war es der Austria in der laufenden Saison erstmals gelungen, in zwei Partien in Folge als Sieger vom Platz zu schlendern. Noch dazu jeweils ohne Gegentor, was so manchem leidgeprüften violetten Fan in Erstaunen versetzt.

Am Sonntag könnte im Heimspiel gegen WSG Tirol gar der Hattrick an vollen Erfolgen gelingen. Stöger lacht: „Das hat es bei dem Verein schon lange nicht mehr gegeben. Aber es wird eine schwere Aufgabe.“