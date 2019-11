Der etwas andere Profi: Wie Hinteregger zur Kultfigur wurde

Martin Hinteregger ist irgendwann und irgendwie aus der Zeit gefallen. Aus der Zeit von Internet, Facebook, Smartphone, Handykamera.

Martin Hinteregger ist 27 Jahre alt. Jahrgang 1992 – derselbe wie David Alaba. Während sich der Wiener zu einem phrasenerprobten, durchgestylten Münchner Fußball-Profi entwickelt hat, gilt der Kärntner als durch und durch bodenständig und dennoch alles andere als konturlos. Hinteregger hat sich zum absoluten Fanliebling entwickelt: " Hinteregger, Hinteregger, hei, hei, hei", singen jetzt die Fans des Nationalteams.

Und sie werden es auch am Samstag singen, beim Spiel gegen Nordmazedonien in Wien. Hinteregger traf, wie alle Teamkollegen, die am Sonntag gespielt haben, erst gestern im Teamcamp in Bad Tatzmannsdorf ein.