Warum der Dortmund-Coach und zwei Rapid-Kapitäne in Favoriten kicken

Diese Feier hat es in sich: Seit 20 Jahren gibt es den SK Cro Vienna. Das Jubiläum feiert der Verein der kroatischstämmigen Wiener mit einer außergewöhnlich besetzten Party. Der Klub aus der 2. Landesliga lädt am Freitag ab 15.30 Uhr auf den Sportplatz in der Eibesbrunnergasse. Zu sehen gibt es einiges. Allen voran die Gebrüder Kovac.

Alle drei BVB-Trainer sind da Dortmund-Coach Niko Kovac läuft im Legendenmatch um 16 Uhr ebenso ein wie sein Bruder und Assistent Robert Kovac sowie der zweite BVB-Co-Trainer Filip Tapalovic.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/INA FASSBENDER

Möglich gemacht hat das Jure Buric. Der Pädagoge ist als Fußball-Journalist weltweit vernetzt und hat seine Freunde kontaktiert. Absagen mussten für die Partie „Jure Buric & Friends gegen SK Cro Vienna“ neben Ivan Rakitic lediglich Ivica Olic und Niko Kranjcar – die beiden Ex-Teamspieler sind beim kroatischen U-21-Team als Trainer im Einsatz. Dafür reist Osijek-Verteidiger Borna Barisic an, der sechs Jahre für die Glasgow Rangers gespielt hat. Schwab und Ljubicic sind dabei Zugesagt haben auch die früheren Rapid-Kapitäne Stefan Schwab und Dejan Ljubicic, ebenso wie Ex-Teamkapitän Andreas Ivanschitz.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Gerhard Deutsch

Auch ein Highlight für Rapid-Fans wird das Zusammentreffen von Branko Boskovic, Mario Bazina und Mate Bilic. Außerdem im Buric-Team: Mario Tokic und Goran Vucevic.