David Alaba traf beim Auswärtssieg von Real Madrid

Real Madrid bleibt in der spanischen Liga klar voran. Die Königlichen gewannen bei Osasuna mit 3:1 und bauten den Vorsprung auf Atletico Madrid auf 17 Punkte aus. Barcelona liegt mit zwei Spielen weniger 18 Punkte zurück.

Das erste Tor des Tages erzielte David Alaba. Der Verteidiger war bei einer Standardsituation aufgerückt und stand goldrichtig (12.). Kurz darauf glich Osasuna aus, Asensio brachte Real aber noch vor der Pause in Führung.

Danach hätte Reals Goalgetter Karim Benzema rasch alles klar machen können. Doch der Franzose scheiterte zwei Mal per Elfmeter an Torhüter Herrera. Und so blieb die Partie bis in die Nachspielzeit offen. Erst dann traf Vazquez zum 3:1 für Real.