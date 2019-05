Das Titelduell Bayern vs. Dortmund elektrisiert Deutschland

Der Ligafünfte und der Ligasechste stehen in der Gruppenphase der Europa League, der Siebente muss in die Qualifikation. „Ich habe Platz acht grundsätzlich nicht in meinem Kopf, weil ich bis zum Schluss an meine Mannschaft glaube“, betonte Hütter. Hinter der Eintracht lauern noch der künftig von LASK-Coach Oliver Glasner betreute VfL Wolfsburg, Hoffenheim und Bremen.