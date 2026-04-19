Skandal bei Tottenham: ÖFB-Star Danso rassistisch beleidigt

ÖFB-Teamspieler Kevin Danso ist nach seinem Fehler beim 2:2 von Tottenham Hotspur gegen Brighton and Hove Albion rassistischen Beleidigungen im Internet ausgesetzt. Tottenham verurteilte am Sonntag den „abscheulichen, entmenschlichenden Rassismus“ gegen seinen Spieler auf das Schärfste und kündigte an, die Inhalte der Polizei und den zuständigen Behörden in den Ländern, in denen die Hassposter ansässig sind, zu melden. „Kevin hat unsere uneingeschränkte und bedingungslose Unterstützung als Spieler und als Mensch. Niemand in diesem Verein wird angesichts dessen jemals allein dastehen“, erklärten die Spurs.

Danso hatte am Samstag mit seinem Ballverlust im eigenen Strafraum den späten Ausgleichstreffer der Gäste eingeleitet. Der Klub des 27-Jährigen steckt damit weiter in der Abstiegszone der Premier League fest. Die Partie fand im Rahmen des „No Room For Racism“ (Kein Platz dem Rassismus) der Liga statt.