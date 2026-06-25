Curacao gegen Elfenbeinküste live: So steht es beim WM-Spiel

Trotz der 1:7-Packung zum Auftakt gegen die deutsche Elf darf Curaçao vom Einzug ins Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026 träumen, sogar Gruppenplatz zwei ist noch möglich. Voraussetzung ist ein Sieg - es wäre der erste von Curaçao bei einer WM - gegen die Elfenbeinküste (22 Uhr/ live ServusTV), was schwer genug werden dürfte. Nach dem fast schon sensationellen 0:0 gegen Ecuador ist die Hoffnung aber groß.

Die Elfenbeinküste ist klar favorisiert und würde schon mit einem Remis den zweiten Platz verteidigen. Die starke Leistung beim späten 1:2 gegen Deutschland will die Elf von Coach Emerse Faé bestätigen. Taktisch dürfte es für Kapitän Kessié und Co. ein komplett anderes Spiel werden: Gegen den erwarteten Defensivriegel von Curaçao sind spielerische Lösungen gefragt.