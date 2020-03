Cup-Fieber: Wacker-Fans zünden Freudenfeuer beim Abschlusstraining

Es wird heute eine kleine Tiroler Völkerwanderung nach Vorarlberg geben. Die 1100 Tickets für den Auswärtssektor, die in Innsbruck verkauft wurden, waren rasch weg. Man rechnet sogar mit 2000 Wacker-Anhängern im Lustenauer Stadion - so viele Besucher hatte Bundesligist WSG Tirol in den letzten beiden Heimspielen.

Einen kleinen Vorgeschmack, was die Mannschaft heute im Ländle erwartet, bekamen die Wacker-Spieler bereits beim Abschlusstraining am Dienstag. Da stattete eine Abordnung der Nordtribüne dem Team einen Besuch ab und zündete am Trainingsplatz Bengalische Feuer. "Cool, was unsere Fans auf die Füße stellen", sagt Stefan Meusburger. "Das kann im Match die entscheidenden Prozentpunkte bringen."