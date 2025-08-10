Sieg gegen Liverpool: Nächster Titel für Trainer Glasner in England

Oliver Glasner hat Crystal Palace zum nächsten Titelgewinn geführt. Das Team des oberösterreichischen Cheftrainers setzte sich am Sonntag im Kampf um den Community Shield im Londoner Wembley Stadium gegen Liverpool nach einem 2:2 nach regulärer Spielzeit im Elfmeterschießen mit 3:2 durch. Für den Außenseiter war es der zweite Triumph im legendären Stadion innerhalb von ein paar Monaten. Im FA-Cup-Finale hatte die Glasner-Truppe gegen Manchester City gewonnen.

Es sind die beiden einzigen Titel in der Clubgeschichte. Der Verein triumphierte als erster Supercup-Debütant seit Nottingham Forest 1978. Dafür verantwortlich war vor allem Tormann Dean Henderson, der im Elferschießen die Schüsse von Alexis Mac Allister und Harvey Elliott hielt. Zudem schoss Mohamed Salah drüber. Den letzten Elfmeter verwandelte mit Justin Devenny ein Akteur, der erst kurz vor Schlusspfiff eingetauscht worden war. Während der 90 Minuten hatte Crystal Palace durch Jean-Philippe Mateta (17./Elfer) und Ismaila Sarr (77.) zweimal ausgeglichen. Für den Meister trafen Hugo Ekitike (4.) und Jeremie Frimpong (21.).

Liverpool-Traumstart

Liverpool legte einen Traumstart hin, nicht einmal vier Minuten waren gespielt, als Ekitike von der Strafraumgrenze ins Eck traf. Der Underdog gab aber schnell eine Antwort. Mateta scheiterte zwar an Goalie Alisson, dafür wurde kurz danach Sarr von Virgil van Dijk im Strafraum gelegt. Beim verhängten Elfer schickte Mateta Liverpools Tormann in die falsche Ecke. Diesmal schlugen die "Reds" postwendend zurück. Frimpong krönte sein Pflichtspieldebüt mit einem Chip aus spitzem Winkel über Tormann Henderson hinweg. Ein Geniestreich - oder nur eine abgerissene Flanke.