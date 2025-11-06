Cristiano Ronaldo kündigt Karriereende an: "Es hat ein Ende"

Cristiano Ronaldo wird nicht mehr lange auf dem Rasen zu sehen sein. "Bald", antwortete der 40-jährige Superstar in einem Interview auf die Frage nach seinem Karriereende. Karriereende von Ronaldo: "Wahrscheinlich werde ich weinen" Der Portugiese spielt aktuell für den saudischen Club Al-Nassr und hat erst im vergangenen Juni seinen Vertrag um zwei Jahre bis Sommer 2027 verlängert. Mit einem geschätzten Jahreseinkommen von 240 Mio. Euro ist er der bestbezahlte Fußballer der Welt.

"Ich denke, ich werde vorbereitet sein. Es wird sehr, sehr schwierig werden. Wahrscheinlich werde ich weinen. Aber alles hat einen Anfang und alles hat ein Ende. Ich werde mehr Zeit für mich selbst, für meine Familie und für die Erziehung meiner Kinder haben", erklärte Ronaldo im Gespräch mit Piers Morgan. Ronaldo: WM-Sieg ist kein Traum Der Stürmer hält bei 952 Toren für die Clubs Sporting Lissabon, Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin und Al-Nassr sowie das portugiesische Nationalteam.