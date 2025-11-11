Nach der zuletzt getätigten Rücktrittsankündigung hat Cristiano Ronaldo seine Fans etwas beruhigt.

Er werde seine Fußballschuhe "vielleicht in ein, zwei Jahren" an den Nagel hängen, sagte Portugals Rekordtorschütze bei einem Medientermin am Dienstag. In der Vorwoche hatte der 40-Jährige angemerkt, "bald" einen Schlussstrich unter seine aktive Karriere ziehen zu wollen. Die WM im kommenden Jahr wird jedenfalls seine letzte sein.