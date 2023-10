Verletzter Courtois sorgt für Zündstoff bei ÖFB-Gegner Belgien

In Belgiens Nationalteam sorgt vor dem großen EM-Quali-Showdown am Freitag (20.45 Uhr) in Wien gegen Österreich ein großer Abwesender für Gesprächsstoff. Real-Madrid-Torhüter Thibaut Courtois fehlt wegen seines Kreuzbandrisses. Bei seinem bisher letzten Auftritt für die "Roten Teufel" hatte der 31-Jährige das Camp vorzeitig verlassen. Über die Bedingungen für eine Rückkehr des Stargoalies herrscht vier Monate nach der Affäre immer noch keine Klarheit.

Courtois war verärgert darüber, dass Stürmerstar Romelu Lukaku im Juni im Hinspiel gegen Österreich (1:1) anstelle des verletzten Kevin De Bruyne die Kapitänsschleife erhalten hatte - und nicht er. Der Keeper trat daraufhin die Reise zum folgenden Spiel in Estland, wo er als Spielführer vorgesehen war, nicht an. Teamchef Domenico Tedesco zeigte sich "schockiert", die von Courtois vorgeschobene Verletzung stellte der Trainer in Abrede - was Courtois wiederum auf die Palme brachte.