Coronavirus: ÖFB ist "nur Passagier", Foda vor Verlängerung

Eigentlich wollten Teamchef Franco Foda und seine Spieler mit einem Länderspiel-Doppel in die EM-Vorbereitung starten, doch Wales sagte das Duell vorzeitig ab. Noch steht das Geisterspiel im Wiener Prater am 30. März gegen die Türkei offiziell im Programm, aber selbst Windtner rechnet nicht mit einer Durchführung. Das geplante Länderspiel könnte am Dienstag schon Geschichte sein.