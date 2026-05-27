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Schwere Ausschreitungen in Leipzig: Fankrawall vor Conference-League-Finale
Vor dem Finale in der Conference League zwischen Glasner-Klub Crystal Palace und Rayo Vallecano lieferten sich die Fans Kämpfe.
Würfe mit Flaschen, Biergläsern und Kneipenmobiliar: Vor dem Conference-League-Finale ist es in der Leipziger Innenstadt zu Ausschreitungen zwischen englischen und spanischen Fußballfans gekommen. Bei den Krawallen am Dienstagabend in der Reichsstraße griffen sich Fans von Rayo Vallecano und Crystal Palace verbal und körperlich an, wie die Polizei mitteilte.
Etwa 300 Risikofans des Vereins Rayo Vallecano waren laut Polizei gegen 20 Uhr in der Innenstadt unterwegs und trafen auf Höhe der Gaststätte „Leo's Brasserie“ auf Fans von Crystal Palace. Dort sei es unvermittelt zu Auseinandersetzungen gekommen: gegenseitiger Bewurf mit Flaschen, Biergläsern und Kneipenmobiliar. Zudem griffen sich die Fans laut Polizei körperlich an.
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