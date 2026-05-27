Schwere Ausschreitungen in Leipzig: Fankrawall vor Conference-League-Finale

Würfe mit Flaschen, Biergläsern und Kneipenmobiliar: Vor dem Conference-League-Finale ist es in der Leipziger Innenstadt zu Ausschreitungen zwischen englischen und spanischen Fußballfans gekommen. Bei den Krawallen am Dienstagabend in der Reichsstraße griffen sich Fans von Rayo Vallecano und Crystal Palace verbal und körperlich an, wie die Polizei mitteilte.