CL-Heimpleite gegen Schachtar Donezk: Blamage für Real Madrid

Es rächte sich, dass Real Madrid diese Partie augenscheinlich auf die leichte Schulter genommen hatte. Trainer Zinedine Zidane hatte einige Leistungsträger geschont, weil am Wochenende in der Liga das Prestigeduell mit dem Erzrivalen FC Barcelona wartet. Und so hatten die ersatzgeschwächten Ukrainer leichtes Spiel und kamen einfach zu einer 3:0-Führung. Das 2:0 stand sinnbildlich für die desolate Leistung von Real Madrid: Abwehrspieler Varane traf ins eigene Tor, es war bereits das dritte Eigentor des Franzosen in der Eliteliga.

Nach der Pause gelang dem spanischen Meister nur mehr Resultatskosmetik. Am Ende steht eine überraschende 2:3-Pleite gegen Außenseiter Donezk.