Messi stellte gleich drei Champions-League-Rekorde ein

Lionel Messi und sein FC Barcelona haben am Dienstagabend einen Start nach Maß in die neue Champions-League-Saison hingelegt. Gegen den ungarischen Meister Ferencvaros Budapest gab es daheim einen standesgemäßen 5:1-Erfolg. Messi durfte sich auch einmal in die Torschützenliste eintragen, der Weltfußballer besorgte in der 27. Spielminute per Foulelfmeter die 1:0-Führung.

Es war ein Treffer, mit dem der Argentinier abermals Geschichte schrieb: Nun hat er in 16 aufeinander folgenden Saisonen der Königsklasse zumindest ein Tor erzielt. Das war zuvor nur Manchester-United-Legende Ryan Giggs gelungen.