CL-Finale live: So steht es bei Manchester City - Inter Mailand

Besonders im Fokus bei Manchester City steht Trainer Pep Guardiola. Der Katalane hat seit der Übernahme des Klubs im Jahr 2016 der Premier League den Stempel aufgedrĂŒckt und zuletzt in sechs Jahren fĂŒnfmal die Meisterschaft gewonnen. Nur in der Champions League scheiterte City ein ums andere Mal. Heuer soll der Fluch enden. FĂŒr den Coach Guardiola wĂ€re es der dritte Erfolg in der Königsklasse nach zwei Triumphen mit dem FC Barcelona.

