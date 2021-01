City besiegt United im Manchester-Derby: Titelchance im Ligacup

Titelverteidiger Manchester City hat zum vierten Mal in Serie das Endspiel des Ligapokals erreicht. Die Mannschaft von Starcoach Pep Guardiola setzte sich in einem unterhaltsamen Halbfinale am Mittwochabend mit 2:0 (0:0) gegen den Lokalrivalen Manchester United durch.

Damit kommt es im Finale zum Trainerduell zwischen Guardiola und José Mourinho. Die Citizens treffen im Wembley-Stadion am 25. April auf den Premier-League-Konkurrenten Tottenham Hotspur.

Treffer nach der Pause

John Stones (50. Minute) und Fernandinho (83.) erzielten im leeren Old Trafford die Tore für die ersatzgeschwächten Gäste. Guardiola musste wie zuletzt in der Premier League auf mehrere Spieler verzichten, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.