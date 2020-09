Ilzer vor Sturms Duell mit Rapid: "Es wird brutal schwer"

Mit dem Auftaktspiel in St. Pölten, das torlos endete, war der Steirer nur bedingt zufrieden. „Vom Ergebnis her war es mit dem Punkt in Ordnung, von der Leistung her hatten wir uns klar mehr erhofft. Wir haben uns, wie schon Dominic Thiem zuletzt gesagt hat, bleiern gefühlt.“

"Rapid ist super in Form"

Nicht nur für den Ex-Austria-Trainer ist es ein Neubeginn. „Im Sommer hat sich einiges im Kader getan, Spieler mit Qualität sind weggegangen, das Budget musste durch Corona reduziert werden.“ Und zum heutigen Gegner: „Es wird brutal schwer, Rapid ist super in Form und war auch in der Champions League klar besser als Gent. Wir hoffen, dass wir uns mit dem Gegner auch steigern werden.“