Champions League: Zwei Top-Hits am Dienstag versprechen Hochspannung

Fußball-Fans sollten sich den Dienstag im Kalender rot anstreichen. Mit Liverpool gegen Real Madrid und Paris St.-Germain gegen Bayern München stehen zwei Top-Hits auf dem Programm (beide Spiele 21 Uhr/live auf Sky). Fußball-Feinkost ist garantiert, zumal die vier Granden des europäischen Klub-Fußballs am Wochenende allesamt Selbstvertrauen tanken konnten. Mbappe in Torlaune Am nötigsten hatte am Wochenende einen Erfolg Liverpool. Die Reds können nach zuletzt vier Liga-Niederlagen durchatmen, Salah und Gravenberch fixierten den 2:0-Heimsieg gegen Aston Villa. In der Tabelle fehlen Liverpool zwar weiterhin sieben Punkte auf Leader Arsenal, die Formkurve zeigt jedoch nach oben. In der Champions League liegen Trainer Arne Slot und sein Team nach drei Runden auf Rang zehn, haben die Top-Acht im Visier.

Leicht wird dieses Unterfangen jedoch nicht, kommt mit Real doch eines der formstärksten Teams an die Anfield Road. Das 4:0 gegen Valencia war der zehnte Sieg im elften Saisonspiel. Matchwinner war wieder einmal Kylian Mbappe, der einen Doppelpack schnürte. Damit hält er bei 18 Toren in 14 Spielen. „Ich habe das Gefühl, dass er in dieser Saison noch sehr viele Tore schießen wird“, schmunzelte Trainer Xabi Alonso vor dem Duell gegen seinen Ex-Klub Liverpool. Der nicht fitte ÖFB-Star David Alaba stand gegen Valencia nicht im Kader.