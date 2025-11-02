Spaniens Fußball-Tabellenführer Real Madrid hat beim 4:0-Kantersieg gegen Valencia den zehnten Sieg im elften Spiel geholt. Die "Königlichen" konnten sich einmal mehr auf Stürmer-Star Kylian Mbappe verlassen, der die ersten beiden Tore erzielte (19./Elfmeter, 31.). Der Franzose hält bereits bei 13 Saisontreffern alleine in der Meisterschaft, mit Ausnahme der 3. Runde hat er immer zumindest einen Treffer angeschrieben.