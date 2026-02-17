Nach Traumtor: Eklat um Real-Star Vinicius jr.

Real Madrid hat sich im Playoff-Hinspiel bei Benfica Lissabon für die dramatische Niederlage zum Ende der Gruppenphase revanchiert. Vinicius Jr. erzielte beim 1:0-Auswärtserfolg den Treffer des Tages (50. Minute) - und löste danach eine minutenlange Spielunterbrechung aus. Nach einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Argentinier Gianluca Prestianni gab Vinicius bei Schiedsrichter Francois Letexier an, rassistisch beleidigt worden zu sein und verließ den Platz. Erst nach langen Diskussionen, unter anderem mit Lissabons früherem Real-Trainer José Mourinho, ging die Partie weiter. Der Portugiese sah in der Schlussphase wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte, nachdem er vehement einen Platzverweis gegen Vinicius gefordert hatte - und wird somit seine Rückkehr ins Bernabeu im Rückspiel verpassen.

Madrid,ohne ÖFB-Star David Alaba, ließ sich von den Portugiesen drei Wochen nach dem letzten Aufeinandertreffen nicht erneut düpieren. Am letzten Spieltag der Gruppenphase hatte Benfica-Torhüter Anatolij Trubin Lissabon in letzter Minute in die Playoffs geköpft - ebenso wie Real.