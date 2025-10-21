Champions League: David Alaba fehlt gegen Juventus und auch im Clasico

Real Madrid und Bayern München wollen am Mittwoch in der dritten Runde der Champions League ihre weißen Westen behalten. Die Spanier empfangen Juventus Turin. David Alaba wird Real wegen einer Wadenmuskelzerrung nun doch fix fehlen, der ÖFB-Star fällt auch für den Clasico am Wochenende aus. Die fulminant in die Fußball-Saison gestarteten Bayern haben mit Club Brügge im eigenen Stadion die vermeintlich leichtere Aufgabe. Der krisengeschüttelte FC Liverpool tritt in Frankfurt an, die Eintracht vermochte zuletzt ebenfalls nicht zu glänzen. Makellos wie in der Bundesliga stehen hingegen die Bayern da. Die Münchner mit dem seit Wochen in Hochform spielenden Konrad Laimer dürfen gegen Brügge auf die nächsten Treffer ihrer auf Hochtouren arbeitenden Torfabrik Harry Kane hoffen.

Der Engländer hat in der Bundesliga in sieben Spielen zwölf Mal genetzt, in der Champions League bereits viermal. Kompany erhielt vor Duell mit Landsleuten neuen Vertrag Ein spezielles Spiel wird es für München-Trainer Vincent Kompany, der seinen Vertrag am Dienstag um zwei Jahre bis Sommer 2029 verlängerte. Mit Brügge trifft er erstmals als Bayern-Coach auf einen Club aus seiner Heimat. Und nicht auf irgendeinen, denn Kompany war einst Spieler und Trainer beim RSC Anderlecht, dem großen Rivalen von Brügge. Während die Bayern am Wochenende im Bundesliga-Spitzenspiel Borussia Dortmund daheim 2:1 bezwangen, mühte sich Tabellenführer Real auf nationaler Ebene dank eines späten Tores von Kylian Mbappé zu einem 1:0 bei Getafe. Alaba musste zur Pause wegen muskulärer Probleme in der Wade ausgewechselt werden. Laut Real zog sich der ÖFB-Star eine Muskelzerrung zu, die ihn sieben bis zehn Tage und damit auch für den Clasico gegen Barcelona am Sonntag außer Gefecht setzen wird.

