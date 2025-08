Vorletzte Hürde: Warum Salzburg gegen Brügge nur Außenseiter ist

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Salzburg trifft als Außenseiter in der dritten Champions-League-Qualifikationsrunde auf Club Brügge und muss noch zwei Hürden für die siebente Teilnahme überwinden.

Nach jahrelangem Warten ist Salzburg seit der Saison 2019/’20 Stammgast in der Champions League. Insgesamt elf Mal ist man spätestens im Play-off gescheitert, zuletzt war man aber sechs Mal in Folge in der Gruppenphase bzw. in der neuen Ligaphase mit dabei. Für den siebenten Streich muss die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch noch zwei Hürden überstehen. In der dritten Qualifikationsrunde kommt heute Club Brügge zum Hinspiel nach Salzburg (19 Uhr/live Servus TV). Im Erfolgsfall würden im Play-off die Glasgow Rangers oder Viktoria Pilsen warten.

Zunächst gilt die volle Konzentration jedoch Brügge. Warum der österreichische Vizemeister gegen den belgischen Außenseiter ist und was man vor dem Duell noch wissen muss. Coach Thomas Letsch sieht viele Parallelen: Über die Favoritenrolle spricht Trainer Letsch nicht gerne. „Ich habe gelesen, dass Brügge Favorit ist. Dann lasse ich das einmal so stehen.“ Er sieht ein Duell auf Augenhöhe – und viele Parallelen: „Brügge war zuletzt genau wie Salzburg immer in der Champions League. Sie verlieren auch jedes Jahr gute Spieler.“ Diesen Sommer verließen etwa De Cuyper (Brighton) und Talbi (Sunderland) den Klub für jeweils rund 20 Millionen Euro Richtung England. In der Königsklasse scheiterte Brügge im Vorjahr erst im Achtelfinale an Aston Villa.

Der Marktwert spricht für Club Brügge: Brügge ist 19-facher belgischer Meister, der Kader des Teams von Coach Nicky Hayen hat einen Marktwert von 202 Millionen Euro (transfermarkt.at). Jener der Salzburger liegt im Vergleich nur bei 137 Millionen Euro. Der wichtigste Mann ist laut Letsch der belgische Teamspieler und Kapitän Hans Vanaken (32). Die Liga in Belgien ist stärker als in Österreich: Österreichs U21-Kapitän Nikolas Sattlberger wechselte vergangene Saison von Rapid zu Genk, spielte erst vor wenigen Tagen gegen Brügge (1:2). Die belgische Liga stellt er über die österreichische: „Die Top-6 sind Spitzenklubs. Es gibt individuell bessere Spieler, das Tempo und die Physis sind höher.“