Auftakt im Hohen Norden: Salzburg vor Brann Bergen gewarnt

Nicht einmal vier Wochen ist es her, dass Salzburg von der Klub-WM zurückgekehrt ist. Und schon geht es für die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch weiter. Dem Vizemeister ist es vorbehalten, das erste Pflichtspiel eines österreichischen Vereins in dieser Saison zu bestreiten. In der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League geht es am Mittwoch auswärts gegen Brann Bergen (19 Uhr/live ServusTV).

Trotz der kurzen Pause ist die Vorfreude groß. Immerhin steht einiges auf dem Spiel. In erster Linie geht es darum, sich eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel in einer Woche zu verschaffen. Danach hätten die Bullen noch zwei Runden zu überstehen, um zum siebenten Mal in Folge in der Königsklasse vertreten zu sein. Bei einem Aufstieg gegen Bergen hätte Salzburg zumindest ein Ticket für eine Ligaphase fix. Chance nutzen „Das ist natürlich ein Riesenanreiz, diese Chance wollen wir nutzen“, erklärte Letsch vor dem Abflug Richtung Norwegen. Mit im Gepäck war aber auch eine große Portion Respekt vor dem Gegner. „Brann Bergen ist mannschaftlich sehr geschlossen und kann vor allem zu Hause eine enorme Wucht entfalten.“ Die Klub-WM und die kurze Pause danach sieht Letsch nicht unbedingt als Nachteil: „So sind wir in einem gewissen Rhythmus.“ Kein Fehler gegen Bergen, das aufgrund der Ganzjahresmeisterschaft voll im Rhythmus ist. Von den Neuzugängen dürften mit Lainer, Rasmussen und Krätzig drei in der Startelf stehen – alle in der Abwehr.