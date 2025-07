Transfer-Millionen für Salzburg: Gloukh vor Wechsel zu Top-Klub

Oscar Gloukh steht vor dem Abgang von Red Bull Salzburg . Österreichs Fußball-Vizemeister soll sich mit Ajax Amsterdam auf einen Transfer des israelischen Spielmachers und eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro geeinigt haben, berichtete die niederländische Tageszeitung De Telegraaf am Sonntag. Gloukh soll einen Vertrag bis 2030 bekommen und bis zu 1,8 Mio. Euro jährlich verdienen.

Laut De Telegraaf wird der 21-Jährige, dessen Vertrag in Salzburg noch bis 2027 läuft, demnächst in Amsterdam für die medizinischen Tests und die Abklärung letzter Vertragsdetails erwartet. Gloukh war im Jänner 2023 um kolportierte sieben Millionen Euro von Maccabi Tel Aviv gewechselt. In 100 Spielen für Salzburg hat er 23 Tore und 28 Assists verbucht.