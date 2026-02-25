LIVE
Champions League live: So steht es bei Real Madrid gegen Benfica

Real Madrid geht mit einem 1:0-Vorsprung ins das Rückspiel gegen Benfica Lissabon. Die Sperre des eines Rassismus-Vorwurfs verbannten Prestianni bleibt aufrecht. Anpfiff um 21 Uhr.
25.02.2026, 21:07

Prestianni bleibt gesperrt

Benfica Lissabon muss im heutigen Rückspiel des K.o.-Phasen-Play-offs der Fußball-Champions-League (21.00 Uhr) bei Real Madrid definitiv auf Gianluca Prestianni verzichten.  Wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) Stunden vor dem Duell bekanntgab, ist der Protest gegen die provisorische Sperre des argentinischen Offensivmanns abgewiesen worden.

Prestianni wird vorgeworfen, Real-Madrid-Star Vinicius Junior rassistisch beleidigt zu haben. Wegen des Vorfalls im Hinspiel am Dienstag vergangener Woche in Lissabon hatte die UEFA Prestianni am Montag vorläufig für eine Europacuppartie gesperrt. Dennoch hatte sich Prestianni auf die Reise nach Madrid gemacht. Real von ÖFB-Teamspieler David Alaba verteidigt im Rückspiel einen 1:0-Vorsprung. 

Champions League
