Fußball oder Fehde? Warum Real gegen Benfica wieder explosiv wird

Am Mittwoch soll Fußball gespielt werden – und zwar auf höchstem Niveau. Real Madrid empfängt Benfica Lissabon. Der spanische Rekordmeister trifft auf sein Pendant aus Portugal (21 Uhr, Canal+). Es ist die Champions League und es geht um ein Achtelfinal-Ticket. Doch irgendwie weiß man vor diesem Play-off-Rückspiel nicht so ganz, ob die Partie nicht eher ein Gemetzel wird, denn ein Fußballspiel.

Vor einer Woche jedenfalls rückte das Spiel weit in den Hintergrund. Da siegten die Spanier auswärts mit 1:0 – doch gesprochen wurde nur über einen Rassismus-Eklat. Benficas Gianluca Prestianni soll Reals brasilianischen Stürmerstar Vinicius Junior rassistisch beleidigt haben, stritt dies ab, wurde aber dennoch vorerst provisorisch für das heutige Rückspiel gesperrt – sehr zum Ärger der Portugiesen. Benfica legte Protest gegen das UEFA-Urteil ein, an Prestiannis Sperre für das Match in Madrid ändert das nichts.