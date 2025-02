Champions League: Vier Österreicher um vier Achtelfinal-Tickets

Das Achtelfinale ist das Ziel, das Play-off mit Hin- und Rückspiel als Zwischenstation im neu strukturierten und erstmals ausgespielten Champions-League-Format eine Hürde, die es zu überspringen gilt. Zwei Favoriten droht am Dienstag bereits das Aus. Die vier Duelle im Überblick. AC Milan vs. Feyenoord Nach dem 1:0-Sieg der Niederländer im Hinspiel steht Milan im San Siro unter Zugzwang. Gernot Trauner hat die Reise nach Mailand nicht mitgemacht. Der Oberösterreicher fehlte bereits im Hinspiel aufgrund einer nicht genauer genannten Verletzung. Die Italiener sind guter Dinge: Milan war schon im Hinspiel leicht überlegen, verlor die Partie aber durch einen frühen Fehlgriff von Goalie Maignan. In der Folge taten sich die Rossoneri schwer mit dem Pressing der Niederländer. Ob sie es am Dienstag besser machen? Ein paar Zahlen sprechen gegen Feyenoord: Die Niederländer gingen in fünf der letzten sechs Gastspielen in Italien als Verlierer vom Platz und konnten auch nur drei ihrer jüngsten 17 Auswärtsspiele in der Königsklasse für sich entscheiden. Aber: Ein Remis reicht.

Atalanta vs. Brügge Auch in diesem Duell gab es im Hinspiel durchaus eine Überraschung. Die Belgier gewannen vor eigenem Publikum mit 2:1, auch ein wenig schmeichelhaft nach einem Elfmetergeschenk in der 93. Minute. Bis dahin war Atalanta wie erwartet die bessere Mannschaft. Die Italiener, die als Neunter in der Ligaphase den direkten Achtelfinaleinzug nur um einen Tabellenplatz und schließlich nur um einen Punkt verpasst haben, sind nach wie vor klarer Favorit in diesem Duell. Zu rechnen ist wieder mit einem Einsatz von Stefan Posch. Der Steirer spielte nach seinem Wechsel von Bologna zu Atalanta Ende Jänner bisher in jeder Partie für seinen neuen Klub als Innenverteidiger in einer Dreierkette.

Benfica vs. Monaco Ein Weiterkommen der Monegassen mit dem österreichischen Trainer Adi Hütter wäre in diesem Duell eine Sensation. Benfica hat auswärts nicht nur 1:0 gewonnen, sondern nach einer frühen Roten Karte mit 21:5 Torschüssen auch klar dominiert. Doch vielleicht schafft es Monaco diesmal auch in der Champions League, Mika Biereth besser in Position zu bringen. In der französischen Liga hat der ehemalige Sturm-Torjäger nach seinem Wechsel in fünf Partien bereits sieben Tore erzielt. Zuletzt seinen zweiten Hattrick beim 7:1-Kantersieg gegen den FC Nantes.

Bayern vs. Celtic Ein Ausscheiden für die Münchner in der Allianz Arena ist verboten. Doch daran glaubt ohnehin niemand. Die Bayern haben daheim noch nie gegen ein schottisches Team verloren und sind seit 20 Heimspielen in der Königsklasse unbesiegt. In 28 von 29 Fällen kamen die Münchner nach einem Auswärtssieg im Hinspiel weiter. Dazu kommt: Beim 2:1-Sieg im Hinspiel in Glasgow dominierten die Bayern zumindest 70 Minuten lang, ehe ein wenig der Schlendrian einkehrte. Während ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer erneut als rechter Verteidiger gesetzt sein dürfte, steht hinter einem Einsatz von Torjäger Harry Kane ein kleines Fragezeichen. Der Engländer verpasste am Montag das Abschlusstraining, nachdem er die Bundesliga-Partie gegen Leverkusen am Samstag (0:0) etwas angeschlagen beendet hatte.