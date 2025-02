Traum-Comeback nach Herzstillstand

„Es ist eine filmreife Geschichte“, sagte Lille-Trainer Bruno Genesio: „Es kommt ziemlich selten vor, dass man so etwas erlebt. Das ist ein Moment, der für immer in die Geschichte des Klubs eingraviert bleiben wird, in seine und in unsere.“ Für Bentaleb, der 2023 in seine Heimatstadt gewechselt war, war es überhaupt der erste Treffer im OSC-Trikot. Von 2016 bis 2021 hatte der Mittelfeldspieler für Schalke 04 in 82 Bundesligaspielen insgesamt zwölf Tore erzielt.