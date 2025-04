Champions League: Paris und Barcelona stehen im Halbfinale

Bei Borussia Dortmund und Aston Villa in Birmingham wurde am Dienstag auf große Fußballwunder und Aufstiege ins Halbfinale gehofft – und eine Zeit lang geträumt. Und das länger als viele erwartet hatten. Denn beide Außenseiter machten es nach ihren klaren Hinspielniederlagen noch einmal spannend.

Triplepack

In Dortmund wurde die Hoffnung durch einen Elfmeter früh genährt. Guirassy schupfte den Ball lässig zum 1:0 in die Mitte des Tors (11.). Es war bereits das elfte Saisontor des Stürmers in der Champions League. Zwei Weitere kamen hinzu. Auch in Hälfte zwei gelang dem BVB ein Blitzstart, Guirassy traf diesmal per Kopf (49.). Barcelona blieb ruhig und kam durch ein Eigentor von Bensebaini zum Anschlusstreffer.

Doch die gelb-schwarzen Träume lebten weiter. Erst recht, nachdem Guirassy zum dritten Mal getroffen hatte (77.). Und nun war Barcelona etwas von der Rolle. Julian Brandt traf zum 4:1, doch es zählte nicht, weil er im Abseits gestanden war. Es blieb beim 3:1, nach 94 Minuten konnte Trainer Hansi Flick mit Barcelona durchatmen.