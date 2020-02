Champions League: Manchester City verspürt realen Druck

Zwei Spiele, zwei Siege: Real Madrid geht mit einer makellosen Heimbilanz am Mittwoch (21 Uhr) ins Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City. 2012 setzte man sich im Estadio Bernabeu in der Gruppenphase mit 3:2 durch, 2016 folgte im Semifinale ein 1:0. Das Duell der beiden Großmächte aus Spanien und England ist der Schlager in der Runde der letzten 16.

Für zwei Protagonisten ist es ein besonderes Wiedersehen. Real-Spielmacher Toni Kroos trifft auf jenen Trainer, den er ein Jahr lang bei den Bayern hatte: Pep Guardiola. Bei stehen nach wie vor in Kontakt und tauschen sich regelmäßig aus. „Er wollte damals, dass ich meinen Vertrag um fünf Jahre verlängerte“, gestand Kroos der spanischen Tageszeitung AS. Dennoch verließ der Mittelfeldspieler die Bayern Richtung Madrid. „Ich werde nie vergessen, was ich von Pep alles lernen konnte. Wenn Sie die Bayern-Spieler von damals fragen, dann werden sie sagen, dass sie im sportlichen Bereich keinen besseren Trainer als Guardiola hatten. Und diese Spieler hatten viele Trainer im Laufe ihrer Karrieren.“