Heiße Phase in der Champions League: Spannung in Liverpool, Lille und Madrid

In der Königsklasse wird es langsam konkret, wer sich am 31. Mai in München die Krone aufsetzen darf. Am Dienstag und Mittwoch werden die Viertelfinalisten ermittelt. Wer hat die besten Chancen?

Leverkusen – Bayern (Dienstag, 21.00): Die Gastgeber spielen ohne ihren Star Florian Wirtz, aber für ihn. „Damit er in der Champions League noch spielen kann“, sagt Trainer Xavi Alonso. Was aber angesichts der 0:3-Pleite in München ganz schwer wird, die Bayern werden sich den Senf nicht mehr von der Weißwurst nehmen lassen.

Chancen: 10:90