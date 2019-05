Champions League: Liverpool ist titellos, aber nicht mittellos

Liverpool ist für Fußball-Nostalgiker wie Beatles-Fans etwas ganz Besonderes. Und dennoch: In England ist der Klub nicht everybody’s darling. Trainer Jürgen Klopp jammerte erst vor Kurzem: „Gegen uns strengen sich alle besonders an.“ Das war vor ein paar Wochen nach dem letzten Punktverlust in der Premier League, nach dem torlosen Remis gegen Everton Anfang März. Damals im Stadtderby griff der Stadion-DJ von Everton zur perfiden psychologischen Kriegsführung.

Er legte Liverpool eine auf, indem er in der Halbzeit drei Songs von Oasis auflegte, von der Band aus Manchester, deren Mitglieder bekennende Fans von City sind – dem großen Gegner von Liverpool im Kampf um die Meisterschaft. Am Sonntag um 16 Uhr empfängt Liverpool in der letzten Runde Wolverhampton, Manchester City spielt in Brighton.