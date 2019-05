CL: Drei Mal wurde ein Drei-Tore-Rückstand aufgeholt

Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass der FC Barcelona in seiner Europacup-Geschichte eine Premiere gefeiert hat: Erstmals sind die Katalanen nach einem Sieg mit drei Toren Differenz im Hinspiel im eigenen Stadion ausgeschieden. Einem 4:1 im Camp Nou folgte ein 0:3 bei AS Roma und damit das Aus im Viertelfinale.

Die höchste Führung, die die Katalanen davor verspielt hatten, war in der Saison 1983/’84 im Viertelfinale des damaligen Cups der Cupsieger ein 2:0 gegen Manchester United – mit 0:3 im Rückspiel.

AS Roma wiederum ist in der Geschichte der Champions League erst die dritte Mannschaft, die nach einem Rückstand mit drei oder mehr Toren Differenz aufgestiegen ist. Der erste Klub, der in der Champions League einen Drei-Tore-Rückstand im Rückspiel aufgeholt hat, war Deportivo La Coruña. Die Spanier wendeten am 7. April 2004 im Viertelfinale nach einem 1:4 bei AC Milan im Rückspiel noch mit einem 4:0-Heimsieg das Blatt.

Und das größte Wunder hat der FC Barcelona im Jahr 2017 geschafft: Die Spanier drehten eine 0:4-Niederlage in Paris noch mit einem 6:1-Heimerfolg.