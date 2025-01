Champions League: Bayern ging beim Trauner-Klub unter

Für den FC Bayern ist die direkte Achtelfinal-Teilnahme in der Champions Leagu e in weite Ferne gerückt. Die Münchner kassierten mit dem 0:3 (0:2) bei Feyenoord Rotterdam die dritte Auswärtsniederlage im laufenden Wettbewerb und können aus eigener Kraft nicht mehr einen Platz unter den besten acht Teams erreichen. Damit droht den Bayern eine Extra-Runde in den Playoffs.

Der Mexikaner Santiago Gimenez erzielte die ersten beiden Tore für Feyenoord (21. und 45.+9/Foulelfmeter). Den Schlusspunkt setzte Ayase Ueda (89. ). Trotz drückender Überlegenheit scheiterten die Münchner, bei denen Konrad Laimer bis zur Pause verteidigte, immer wieder am überragenden Rotterdamer Torhüter Justin Bijlow , der an seinem 27. Geburtstag über sich hinauswuchs. Freuen darf sich auch ÖFB-Teamspieler Gernot Trauner, der durchspielte.

Atalanta Bergamo - Sturm Graz5:0 (1:0) Tore: Retegui (12.), Pasalic (58.), De Ketelaere (63.), Lookman (90.), Brescianini (94.) AS Monaco - Aston Villa1:0 (1:0) Tor: Singo (8.). Monaco: Trainer Hütter Slovan Bratislava - VfB Stuttgart1:3 (0:2) Tore: Metsoko (85.) bzw. Leweling (11., 36.), Rieder (87.). Bratislava: mit K. Wimmer Benfica Lissabon - FC Barcelona4:5 (3:1) Tore: Pavlidis (2., 22., 30./PP), Araujo (68./Eigentor) bzw. Lewandowski (13./Elfmeter, 78./Elfmeter), Raphinha (64., 96.), Eric Garcia (87.) Roter Stern Belgrad - PSV Eindhoven2:3 (0:3) Tore: Ndiaye (71.), Djiga (77.) bzw. De Jong (17., 23.), Flamingo (43.). Rote Karte: Flamingo (50.) Atletico Madrid - Bayer Leverkusen2:1 (0:1) Tore: Alvarez (52., 90.) bzw. Hincapie (45.+1). Rote Karte: Barrios (Atletico/23.). Gelb-Rot: Hincapie (76.) Club Brügge - Juventus Turin0:0 Liverpool - OSC Lille2:1 (1:0) Tore: Salah (34.), Elliott (67.) bzw. David (62.). Rote Karte: Mandi (Lille/59.) Bologna - Borussia Dortmund2:1 (0:1) Tore: Dallinga (71.), Iling-Junior (72.) bzw. Guirassy (15./Elfmeter). Bologna: Posch Ersatz; Dortmund: Sabitzer Ersatz Mittwoch, 22.01.2025 RB Leipzig - Sporting Lissabon2:1 (1:0) Tore: Sesko (19.), Poulsen (78.) bzw. Gyökeres (75.). Leipzig: mit Seiwald, Baumgartner bis 84., ohne X. Schlager (verletzt) Schachtar Donezk - Stade Brest2:0 (2:0) Tore: Kevin (18.), Sudakov (37./Elfmeter) Arsenal - Dinamo Zagreb3:0 (1:0) Tore: Rice (2.), Havertz (66.), Ödegaard (91.) AC Milan - Girona1:0 (1:0) Tor: Leao (37.) Paris St. Germain - Manchester City4:2 (0:0) Tore: Dembele (56.), Barcola (60.), Joao Neves (78.), G. Ramos (96.) bzw. Grealish (50.), Haaland (53.) Sparta Prag - Inter Mailand0:1 (0:1) Tor: Martinez (12.). Inter: Arnautovic Ersatz Feyenoord Rotterdam - Bayern München3:0 (2:0) Tore: Gimenez (21., 45.+9/Elfmeter), Ueda (89.). Feyenoord: mit Trauner; Bayern: Laimer bis 46. Real Madrid - Red Bull Salzburg5:1 (2:0) Tore : Rodrygo (23., 34.), Mbappe (48.), Vincius Jr. (55., 77.) bzw. Bidstrup (85.). Real Madrid: Alaba ab 64. Celtic Glasgow - Young Boys Bern1:0 (0:0) Tor: Benito (86./Eigentor). Rote Karte: Maeda (Celtic/88.) Tabelle: 1. Liverpool7 7 0 015:213 21 2. FC Barcelona7 6 0 1 26:1115 18 3. Arsenal7 5 1 114:212 16 4. Inter Mailand7 5 1 18:17 16 5. Atletico Madrid7 5 0 2 16:115 15 6. AC Milan7 5 0 213:94 15 7. Atalanta Bergamo7 4 2 118:414 14 8. Bayer Leverkusen7 4 1 213:76 13 9. Aston Villa7 4 1 29:45 13 10. AS Monaco7 4 1 2 13:103 13 11. Feyenoord Rotterdam 7 4 1 2 17:152 13 12. OSC Lille7 4 1 211:92 13 13. Stade Brest7 4 1 210:82 13 14. Borussia Dortmund7 4 0 3 19:118 12 15. Bayern München7 4 0 3 17:116 12 16. Real Madrid7 4 0 3 17:125 12 17. Juventus Turin7 3 3 19:54 12 18. Celtic Glasgow7 3 3 1 11:101 12 19. PSV Eindhoven7 3 2 2 13:103 11 20. Club Brügge7 3 2 26:8-2 11 21. Benfica Lissabon7 3 1 3 14:122 10 22. Paris St. Germain7 3 1 310:82 10 23. Sporting Lissabon7 3 1 3 12:111 10 24. VfB Stuttgart7 3 1 3 12:13-1 10 25. Manchester City7 2 2 3 15:1328 26. Dinamo Zagreb7 2 2 3 10:18-88 27. Schachtar Donezk7 2 1 47:13-67 28. Bologna7 1 2 43:8-55 29. Sparta Prag7 1 1 57:19 -124 30. RB Leipzig7 1 0 68:14-63 31. Girona7 1 0 64:11-73 32. Roter Stern Belgrad 7 1 0 6 12:22 -103 33. Sturm Graz7 1 0 64:14 -103 34. Red Bull Salzburg7 1 0 64:23 -193 35. Slovan Bratislava7 0 0 76:24 -180 36. Young Boys Bern7 0 0 73:23 -200

Manchester City kann in der Champions League weiter nicht gewinnen und muss sogar um den Einzug in die K.o.-Phase zittern. Der englische Fußball-Meister verlor am Mittwoch einen furiosen Schlager auswärts bei Paris Saint-Germain trotz 2:0-Führung mit 2:4 und liegt als Tabellen-25. in der Ligaphase außerhalb der Top 24. PSG kletterte auf Platz 22 und darf auf die Play-offs zum Achtelfinale hoffen