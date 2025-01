RB Leipzig hat in der Champions-League-Ligaphase den ersten Sieg im siebenten Spiel gefeiert. Nach sechs Niederlagen in der Königsklasse in Folge setzte sich der deutsche Bundesligist am Mittwoch gegen Sporting Lissabon mit 2:1 (1:0) durch. ÖFB-Legionär Nicolas Seiwald spielte bei den Leipzigern durch, Teamkollege Christoph Baumgartner leistete den Assist zum 2:1 von Yussuf Poulsen (78.) und wurde in der 84. Minute ausgewechselt. Xaver Schlager fehlte weiter verletzt.