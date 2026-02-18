Champions League: Rassismus-Vorfall um Real-Star Vinicius

Innerhalb weniger Momente durchlebte der einstige Weltfußballer am Dienstag beim ereignisreichen Sieg des Klubs von David Alaba im Play-off-Hinspiel der Champions League bei Benfica Lissabon heftige Emotionen. Nach seinem Traumtor jubelte der 25-Jährige zunächst provokant an der Eckfahne und bekam dafür die Gelbe Karte. Dann legte sich Vinicius Junior mit mehreren Lissabon-Spielern an - um schließlich empört aufgebracht und wild gestikulierend zu Schiedsrichter Francois Letexier zu rennen.

Der unterbrach daraufhin sofort die Partie und kreuzte die Arme, um anzuzeigen, dass das Anti-Rassismus-Protokoll der UEFA greift. Der argentinische Benfica-Spieler Gianluca Prestianni soll Vinicius Junior rassistisch beleidigt haben. Nach dem Vorfall wurde der Brasilianer bei jeder Ballberührung ausgepfiffen und nahe der Seitenlinie und Eckfahne immer wieder von Gegenständen beworfen. Bei Instagram schrieb der Angreifer, er möge es nicht, sich in solchen Situationen zu befinden. „Erst recht nicht nach einem großartigen Sieg, und wenn die Schlagzeilen eigentlich Real Madrid gelten sollten, aber es war notwendig.“

Mehreren Medienberichten und auch Spielern von Real zufolge soll Vinicius Junior angegeben haben, dass das Wort „mono“ fiel - ein spanischer Ausdruck für Affe. Zu beweisen dürfte das kaum sein, Prestianni hatte sich bei der verbalen Auseinandersetzung das Trikot über Mund und Nase gezogen. Der 20-jährige Argentinier bestritt dies in einer Stellungnahme auf Instagram: „Ich möchte klarstellen, dass ich zu keinem Zeitpunkt rassistische Beleidigungen gegen Vinicius Junior gerichtet habe, der leider das, was er zu hören glaubte, falsch interpretiert hat.“

