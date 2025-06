Matchwinner von München: Das ist Paris-Star Désiré Doué

Die atemberaubende Show von Désiré Doué im Champions-League-Finale könnte bei einem gewissen FC Bayern München schlechte Erinnerungen wecken. Der 19-Jährige glänzte bei der 5:0-Machtdemonstration von Paris Saint-Germain in München gegen Inter Mailand als doppelter Torschütze und Vorbereiter.

Der Offensivakteur ist der erste Spieler, der in einem Endspiel in Europas Fußball-Königsklasse an drei Toren direkt beteiligt war.

„Wir haben Geschichte geschrieben“

Mit einem Dauerlächeln und der Auszeichnung für den Spieler des Spiels in der Hand nahm er in der Nacht auf dem Pressepodium Platz. „Ich kann das nicht in Worte fassen. Es ist etwas Magisches“, sagte Doué. „Wir haben Geschichte des Clubs, des französischen und auch des europäischen Fußballs geschrieben.“