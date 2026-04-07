Champions League: Die Bayern legten gegen Real in Madrid vor

Der Klassiker zwischen Real Madrid und den Bayern hat am Dienstagabend keine Wünsche offengelassen und verspricht auch im zweiten Durchgang jede Menge Unterhaltung. Die Bayern gehen jedenfalls mit einem 2:1-Vorsprung ins Viertelfinal-Rückspiel am nächsten Mittwoch. Im Hinspiel im Estadio Santiago Bernabeu drückten zu Beginn die Gäste. Den ersten Schuss in Richtung Real-Tor feuerte Konrad Laimer ab. Der Österreicher, als linker Außenverteidiger wie immer überall auf dem Platz zu finden, zog von der Strafraumgrenze ab und schoss drüber. Acht Minuten später verpasste es Dayot Upamecano, den Ball aus wenigen Metern ins Real-Tor zu bugsieren. Der Gastgeber aus Madrid, bei dem David Alaba auf der Bank saß, wusste nicht so recht, wie ihm geschah, hatte man doch das Achtelfinale gegen Manchester City noch dominiert und mit einem Gesamtscore von 5:1 gewonnen.

Doch Real kam zumindest im Konter zu Abschlüssen, wie etwa durch Kylian Mbappe, der an Manuel Neuer scheiterte (29.). Noch vor der Pause gingen die Münchner in Führung. Nach einem Fehlpass von Vinicius jr. schalteten die Bayern schnell um. Gnabry bediente Luis Diaz perfekt, der Kolumbianer traf zum 0:1 (41.). Fast noch besser war der Zeitpunkt des 0:2 nach Seitenwechsel. Mit aggressivem Pressing eroberten die Bayern im Mittelfeld den Ball und spielten wieder direkt in Richtung Tor. Harry Kane traf von der Strafraumgrenze (46.).

Real legte zu Die Entscheidung? Mitnichten. Denn auch die Bayern leisteten sich Ballverluste und dann ging es auch schnell in die andere Richtung. Vinicius jr. umkurvte Neuer und verfehlte das leere Tor. Danach scheiterte Mbappe an der immer noch währenden Weltklasse des 40-jährigen Bayern-Keepers. Weltklasse war wenige Minuten später aber auch ein Stanglpass von Alexander-Arnold auf Mbappe. Diesmal war Neuer gegen den Franzosen ohne Chance – 1:2 (74.), der Endstand, der vieles offen lässt.