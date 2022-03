CL-Achtelfinale: Villarreal schockt Juventus, Chelsea siegt in Lille

Auch nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo wird Juventus Turin die Königsklasse nicht gewinnen – zumindest nicht in diesem Jahr. Die Italiener scheiterten am Mittwochabend im Achtelfinal-Rückspiel an Villarreal.

Nach einem 1:1 im Hinspiel in Spanien feierte der Europa-League-Sieger des Vorjahres einen späten 3:0-Sieg in Turin. Gerard Moreno traf aus einem Elfmeter, den es erst nach Check des Video-Schiedsrichters gegeben hatte (78.). Verteidiger Pau Torres erzielte nach einem Eckball das 2:0 (85.). Den Endstand besorgte Arnaut Groeneveld aus einem weiteren Elfer (92.). So weit waren die Spanier in der Champions League erst einmal gekommen: 2006 scheiterten sie gar im Halbfinale am FC Arsenal.