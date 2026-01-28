Champions League: Viele Top-Klubs müssen eine Ehrenrunde drehen

Alle wollten sie in die Top 8 und damit direkt ins bevorstehende Achtelfinale einziehen. Denn die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 drehen eine Ehrenrunde in den Play-offs, wo die Sieger aus den Paarungen die Runde der letzten 16 komplettieren. Inter Mailand benötigte beim Gastspiel in Dortmund einen Erfolg für eine Chance auf besagte Top 8. Zu Beginn sorgte man für Druck, doch die Dortmunder kamen aus einem Eckball zur ersten richtig guten Chance, als Guirassy den Ball aus drei Metern nicht im Tor unterbringen konnte. Die Italiener hatten einen Schuss von Dimarco anzubieten und eine gute Möglichkeit durch Bisseck, der mit dem Schuss allerdings viel zu lange wartete. Highlight der ersten Hälfte war, als die Inter-Medizinmänner den ausgerenkten Finger von Verteidiger Acerbi wieder zurechtbogen.

Nach der Pause drückten die Italiener aufs Tempo, hatten die eine oder andere Möglichkeit. Für Dortmund wiederum hätte der eingewechselte Adeyemi treffen müssen. Inter blieb geduldig und die aktivere Mannschaft und belohnte sich. Die Mailänder durften durch einen schön versenkten Freistoß von Dimarco und das erlösende 1:0 jubeln (80.). Das 2:0 in der Nachspielzeit durch Diouf war nur noch die Draufgabe. Und dennoch reichte es nicht für Rang acht, Inter muss als Zehnter in die Play-offs.

Starke Engländer Gleich fünf der acht besten Mannschaften kommen aus der Premier League mit Arsenal, Liverpool, Tottenham, Manchester City und Chelsea. Auch die Bayern, Barcelona und Sporting Lissabon befinden sich in dem elitären Kreis. Die Bayern kamen bei Eindhoven zu einem späten 2:1-Sieg. Das erste Tor erzielte der lange verletzt gewesene Musiala nach schöner Kombination mit Karl, im Finish sicherte Superstar Kane den Sieg. Barcelona lag daheim gegen Kopenhagen 0:1 zurück, ehe man die Heimstärke ausspielte und doch noch souverän 4:2 gewann. Real Madrid verlor bei Benfica Lissabon und Ex-Trainer Jose Mourinho 2:4 und verpasste als Neunter nur knapp die Top 8.