Der FC Bayern hat in der deutschen Bundesliga seinen Vorsprung auf Bayer Leverkusen auf sechs Punkte ausgebaut. Während der Spitzenreiter am Samstag in Freiburg 2:1 gewann, reichte es für den Titelverteidiger bei RB Leipzig nur zu einem 2:2 . Ebenfalls 2:2 endete das Heimmatch der kriselnden Dortmunder gegen Werder Bremen . Mainz schlug Stuttgart 2:0, Augsburg behielt gegen Heidenheim mit 2:1 die Oberhand.

In Freiburg sorgte Harry Kane für das 1:0 der Gäste, nachdem er Philipp Lienhart abgeschüttelt hatte (15.). Kim Min-Jae legte nach Corner von Joshua Kimmich nach (54.). Matthias Ginters Anschlusstor (68.) hatte keine Auswirkungen mehr. Bei den Gästen fehlte Konrad Laimer wegen einer Gelbsperre. Bei Freiburg spielte Lienhart durch, Junior Adamu kam in der 75., Michael Gregoritsch in der 85. Minute.

Leverkusen verlor in Leipzig an Boden auf die Münchner. Patrik Schick erzielte per Abstauber nach sehenswerter Einzelaktion samt Stangenschuss von Florian Wirtz das 1:0 der Werks-Elf (18.), Aleix Garcia erhöhte in der 36. Minute, ehe David Raum die Sachsen heranbrachte (41.). In der zweiten Hälfte wurden Nicolas Seiwald (51.) und Christoph Baumgartner (67.) eingetauscht, Letzterer bedrängte Edmond Tapsoba bei dessen Kopfball-Eigentor entscheidend (84.).