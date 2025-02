Bundesliga-Rekordmann beendet seine Karriere

Andreas Ulmer hat seine lange Karriere am Samstag für beendet erklärt. Der 39-jährige Außenverteidiger hat in der heimischen Fußball-Bundesliga mit 14 Meistertiteln eine einzigartige Laufbahn vorzuweisen, zudem absolvierte der gebürtige Oberösterreicher 32 Länderspiele. Ulmer war nach seinem Abgang von Red Bull Salzburg seit Sommer vereinslos, nachdem sich eine angedachte Verpflichtung beim GAK nicht realisiert hat.

Ulmer spielte im LASK- und danach im Austria-Wien-Nachwuchs und durfte mit den Favoritnern in der Saison 2005/06 seinen ersten Meistertitel bejubeln. Der Linksverteidiger kam zwar zu keinem Einsatz, stand aber achtmal im Kader. Über die SV Ried (2008/09) landete er schließlich im Jänner 2009 bei Red Bull Salzburg und wurde beim Abonnementmeister zum Rekordspieler. In 15 Jahren feierte er 13 Meistertitel und neun Cupsiege, er lief 29 Mal in der Champions League ein und stand auch im ÖFB-Teamkader von Franco Foda für die EM 2021, kam dort aber nicht zum Einsatz.