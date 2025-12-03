Liga-Nachtrag live: Schafft Sturm den Sprung an die Spitze?

Nach einem Monat im Schatten von Salzburg kann Sturm Graz wieder an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga zurückkehren. Der Meister hat in einem Nachtragsspiel gegen WSG Tirol drei Punkte eingeplant und würde damit den Vizemeister um zwei Zähler überflügeln.

Die Tiroler hoffen dagegen auf den ersten Bundesliga-Sieg gegen die Steirer. Sturm hat vergangenes Wochenende mit dem Sieg in Hartberg eine wochenlange Flaute mit nur einem Punkt aus vier Spielen beendet. Daran will man anknüpfen. Die Tiroler holten zuletzt in Salzburg und bei der Austria insgesamt vier Punkte.