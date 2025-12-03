Fußball

Liga-Nachtrag live: Schafft Sturm den Sprung an die Spitze?

Zuletzt 1:0 in Hartberg: Sturm kann doch noch siegen
Punkten die Grazer im Nachtrag gegen die WSG sind sie wieder Tabellenführer.
03.12.25, 19:24
Nach einem Monat im Schatten von  Salzburg kann Sturm Graz wieder an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga zurückkehren. Der Meister hat in einem Nachtragsspiel gegen WSG Tirol drei Punkte eingeplant und würde damit den Vizemeister um zwei Zähler überflügeln. 

Die Tiroler hoffen dagegen auf den ersten Bundesliga-Sieg gegen die Steirer. Sturm hat vergangenes Wochenende mit dem Sieg in Hartberg eine wochenlange Flaute mit nur einem Punkt aus vier Spielen beendet. Daran will man anknüpfen. Die Tiroler  holten zuletzt in Salzburg und bei der Austria insgesamt vier Punkte. 

