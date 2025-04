Bundesliga live: So steht es bei WAC vs. Salzburg

Nach dem 1:1 in Salzburg will der WAC nun mehr. Am Sonntag (14.30/live auf Sky) empfängt der WAC in der Meistergruppe Vizemeister Salzburg zum Retourspiel, drei Punkte sind das Ziel. „Wir wollen Salzburg in die Knie zwingen und ein gutes, erfolgreiches Spiel abliefern“, erklärte Wolfsberg-Coach Dietmar Kühbauer. Damit würde man den einstigen Serien-Champion in der Tabelle überholen und auf Platz drei vorstoßen. Und gleichzeitig Selbstvertrauen fürs Spiel des Jahres sammeln: Am 1. Mai spielt der WAC im Cup-Finale gegen Hartberg.